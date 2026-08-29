В Тульской области вечером сбит еще один беспилотник ВСУ

Инфраструктура региона не пострадала, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Вечером 29 августа нападения беспилотников ВСУ на Тульскую область продолжились.
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