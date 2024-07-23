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Царьград

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ФСБ сорвала теракт в Белгороде: Задержаны два пособника спецслужб Украины

ФСБ сорвала теракт в Белгороде: Задержаны два пособника спецслужб Украины

В ФСБ сообщили о задержании двух граждан России в Мариуполе — пособников спецслужб Украины. Задержанные готовили теракт в мечети в Белгороде.

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