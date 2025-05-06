Картофель в России подорожал до рекордного уровня

Стоимость картофеля в России резко выросла из-за падения урожая и сокращения запасов. В результате оптовые цены на картошку с начала года увеличились более чем на 85%, а по сравнения с весной прошлого года – в 4,4 раза.
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