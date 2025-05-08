Минобороны РФ сообщило, что ВСУ не соблюдает объявленное Москвой перемирие

ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня во время объявленного Москвой перемирия. Так, с 00:00 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.
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