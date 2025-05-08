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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ не соблюдает объявленное Москвой перемирие

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ не соблюдает объявленное Москвой перемирие

ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня во время объявленного Москвой перемирия. Так, с 00:00 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.

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