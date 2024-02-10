В России резко упал ввод нового жилья

«Дом.РФ»: выход новых жилищных проектов на рынок России упал на 27% в январе По итогам января 2024 года выход новых жилищных проектов на российский рынок упал на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го.
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