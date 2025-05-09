Фицо: Словакия готова наложить вето на отказ ЕС от импорта энергоресурсов России

Словакия не допустит запрета на импорт российских энергоносителей в Евросоюз. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Роберт Фицо пообещал в случае необходимости воспользоваться правом вето, сообщила пресс-служба Кремля.
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