Калининградский таможенник смастерил для нужд СВО сотую дровяную печь

Сотую по счету дровяную печь, предназначенную для обогрева палаток и блиндажей в зоне спецоперации по денацификации Украины, изготовил в своей мастерской сотрудник Калининградской областной таможни, руководитель поискового отряда «Экипаж» Дмитрий Марченко, сообщает пресс-служба таможни 3 марта в соцсети «ВКонтакте».