Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Как Чехословацкий корпус за месяц захватил Транссиб от Пензы до Владивостока

Весной 1918 года на единственной железной дороге, связывавшей европейскую Россию с Тихим океаном, стояли эшелоны иностранного корпуса численностью около 40 тысяч человек.

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