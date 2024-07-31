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  • milaStar47 Стар
    Феликса Эдмундовича вызвать срочно!"Этот каток не ск...
  • Катерина
    Не,  Натахен,  это  у  тебя  пятак просматривается.)))Режиссёров вдруг ...
  • Кузнецов Владимир
    Самое главное - не останавливаться, да проверить министров, депутатов и прочих губернаторов и мэров и остальной челяд..."Этот каток не ск...

"Этот каток не скоро остановится": "Чистки" в Минобороны. Арест генерала Булгакова показал, что у Путина много вопросов к ведомству - эксперт

"Этот каток не скоро остановится": "Чистки" в Минобороны. Арест генерала Булгакова показал, что у Путина много вопросов к ведомству - эксперт

ФОТО: Коллаж Царьграда Ещё недавно у многих проскальзывала мысль, что "чистки" в Минобороны подошли к концу - внезапно в медиа перестали всплывать громкие задержания и аресты, а генералы из "команды Шойгу", если и покидали ведомство, то собственному желанию.

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Комментарии
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Флюра
Хотелось бы верить, что разберется...
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42 мин.
Кузнецов Владимир
Самое главное - не останавливаться, да проверить министров, депутатов и прочих губернаторов и мэров и остальной челядью.Глядишь и пару тройку госбюджетов вернут
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10 мин.
milaStar47 Стар
Феликса Эдмундовича вызвать срочно!
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5 мин.

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