"Этот каток не скоро остановится": "Чистки" в Минобороны. Арест генерала Булгакова показал, что у Путина много вопросов к ведомству - эксперт

ФОТО: Коллаж Царьграда Ещё недавно у многих проскальзывала мысль, что "чистки" в Минобороны подошли к концу - внезапно в медиа перестали всплывать громкие задержания и аресты, а генералы из "команды Шойгу", если и покидали ведомство, то собственному желанию.