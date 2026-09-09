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Театр Надежды Кадышевой атакуют приставы: штрафы за люксовые авто и миллионные долги по налогам

Театр Надежды Кадышевой атакуют приставы: штрафы за люксовые авто и миллионные долги по налогам

Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо" столкнулся с принудительным взысканием задолженностей из-за неоплаченных штрафов и налоговых претензий.

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