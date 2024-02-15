РБК: Артем Усс объяснил «внезапный» побег из-под ареста в Италии

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс подтвердил, что его побег из-под домашнего ареста в Италии был не спланированной операцией, а произошел внезапно для него самого, добавив: «Я бизнесмен, а не герой «бондианы».
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