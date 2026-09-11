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Царьград

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Суд Москвы вынес косметологу приговор за смерть пациентки

Суд Москвы вынес косметологу приговор за смерть пациентки

В Москве суд приговорил 27-летнего косметолога к трём годам колонии-поселения после смерти 38-летней пациентки.

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