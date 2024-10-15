Водитель Infiniti сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Углегорске

Трагическое ДТП произошло на Углегорской трассе. Вчера вечером, около 17:15, автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 54-летний мужчина, совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.