Авторы Wuthering Waves показали вступительный ролик игры Kuro Games готовится открыть в...

Авторы Wuthering Waves показали вступительный ролик игрыKuro Games готовится открыть ворота закрытого бета-тестирования своей грядущей экшен-ролевой игры Wuthering Waves и празднует это событие, показывая вступительные сцены.
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