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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Wuthering Waves показали вступительный ролик игры Kuro Games готовится открыть в...

Авторы Wuthering Waves показали вступительный ролик игры Kuro Games готовится открыть в...

Авторы Wuthering Waves показали вступительный ролик игрыKuro Games готовится открыть ворота закрытого бета-тестирования своей грядущей экшен-ролевой игры Wuthering Waves и празднует это событие, показывая вступительные сцены.

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