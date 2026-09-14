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Мировое обозрение

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Правительство Украины уволило и. о. главы налоговой службы Карнаух

Правительство Украины уволило и. о. главы налоговой службы Карнаух

Кабинет министров Украины прекратил полномочия Леси Карнаух, которая с июня 2025 года временно исполняла обязанности главы Государственной налоговой службы.

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