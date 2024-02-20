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Юрист рассказал об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений

Юрист рассказал об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений

Специалисты по кибербезопасности замечают рост случаев мошенничества на площадках бесплатных объявлений, где злоумышленники активно используют различные уловки для обмана пользователей.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Эксперт рекомендует избегать переходов в мессенджеры, поскольку взаимодействие на площадках объявлений специально настроено на обеспечение безопасности участников. - это действительно важно, на Авито, если возникают спорные моменты по качеству товара или срокам отправки можно вернуть деньги отменив заказ, если вы напрямую оплачиваете на чью-то карту, то вернуть деньги &quot;по хорошему&quot; не получится, шансы, что деньги &quot;выкинул&quot; резко возрастают.
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