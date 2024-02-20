Специалисты по кибербезопасности замечают рост случаев мошенничества на площадках бесплатных объявлений, где злоумышленники активно используют различные уловки для обмана пользователей.
Юрист рассказал об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Эксперт рекомендует избегать переходов в мессенджеры, поскольку взаимодействие на площадках объявлений специально настроено на обеспечение безопасности участников. - это действительно важно, на Авито, если возникают спорные моменты по качеству товара или срокам отправки можно вернуть деньги отменив заказ, если вы напрямую оплачиваете на чью-то карту, то вернуть деньги "по хорошему" не получится, шансы, что деньги "выкинул" резко возрастают.
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