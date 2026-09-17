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Орловские новости

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ИТ-холдинг Т1 и «АЛЬМА Сервисез компани» обеспечат цифровую устойчивость нефтегазовой отрасли

ИТ-холдинг Т1 и «АЛЬМА Сервисез компани» обеспечат цифровую устойчивость нефтегазовой отрасли

В рамках промышленно-энергетического форума TNF ИТ-холдинг Т1 и Группа компаний «АЛЬМА» — оператор цифровой оптимизации непрерывных производств и зрелых месторождений, подписали соглашение о сотрудничестве.

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