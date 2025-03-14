Необычная головоломка от рекрутеров Google, которую невозможно разгадать: 60 секунд на побег из блендера

Может, вы и есть тот гений, которого ищет компания?. Проверьте себя! фото: AI / MAXIMСобеседования в Google представляют собой не банальный обмен вопросами и ответами об опыте работы и пуле обязанностей, а самый настоящий интеллектуальный квест.
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