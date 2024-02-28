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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Tatyana Maranjyan
    Элеонора, вы как всегда точно все сказали, присоединяюсьМой муж
  • Владимир Акулов
    Да  ,  хорошо  было  бы  ,  чтобы  теленок  волка  съел  !Договоропад: Росс...
  • Елена Бреслова
    да проще все: забираем назад Аляску, и никакой зоны  в Беренговом море у США не будет!!!Договоропад: Росс...

Договоропад: Россия избавляется от не оправдавших себя договоренностей.

Договоропад: Россия избавляется от не оправдавших себя договоренностей.

Когда государство ослабевает, а общество охватывает смута сохранившие государственную стабильность соседи часто пытаются навязать свою волю и решить застарелые проблемы.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
&quot;я не упоминал договор о разделе вод между Россией и Норвегией.&quot;       Не только этот договор. Есть уже предложение о договоре по Крыму. А по водам с Норвегией тоже есть пояснение, что Дума внесёт некоторые изменения в этот договор, поскольку Норвегия не допускает российские траулеры в эту часть моря, нарушая условия договора...
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4 час.
ЕБ
Елена Бреслова
да проще все: забираем назад Аляску, и никакой зоны  в Беренговом море у США не будет!!!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
Да  ,  хорошо  было  бы  ,  чтобы  теленок  волка  съел  !
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2 час.

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