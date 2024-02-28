Договоропад: Россия избавляется от не оправдавших себя договоренностей.

ВМ

Владимир Минаков

"я не упоминал договор о разделе вод между Россией и Норвегией." Не только этот договор. Есть уже предложение о договоре по Крыму. А по водам с Норвегией тоже есть пояснение, что Дума внесёт некоторые изменения в этот договор, поскольку Норвегия не допускает российские траулеры в эту часть моря, нарушая условия договора...