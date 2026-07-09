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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «В будущем хотел бы присоединиться к «Астон Мартин» в другой роли и помогать команде, а не сидеть дома перед телевизором»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что после ухода из «Формулы-1» в качестве гонщика был бы не против продолжить сотрудничество с командой уже в другой роли.

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