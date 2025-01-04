Рязанские элиты "зажгли" в дорогом ресторане, несмотря на запрет. Последствия

Наталия

«Как они спят по ночам? В такие моменты я думаю: как они живут с этим? Знают, что обворовывают людей, берут деньги от бизнесменов. Неужели у них не осталось ни капли совести?» - возмущается народ в комментариях под новостью в городском чате. ..... Не сомневайтесь, именно они, и именно потому, что у них нет ни чести, ни совести, прекрасно спят по ночам и вообще прекрасно себя чувствуют.