Avia.pro - СМИ Декабрь. Новый год на носу. Время, когда каждый человек задумывается о том, чтобы хоть немного расслабиться, подвести итоги уходящего года и помечтать о лучшем будущем.
Рязанские элиты "зажгли" в дорогом ресторане, несмотря на запрет. Последствия
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людмила михайлик
Страна воюет,а они празднуют, эти деньги бы на СВО
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8 час.
Наталия
«Как они спят по ночам? В такие моменты я думаю: как они живут с этим? Знают, что обворовывают людей, берут деньги от бизнесменов. Неужели у них не осталось ни капли совести?» - возмущается народ в комментариях под новостью в городском чате. ..... Не сомневайтесь, именно они, и именно потому, что у них нет ни чести, ни совести, прекрасно спят по ночам и вообще прекрасно себя чувствуют.
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8 час.
Андрей
Действительно - зажравшееся быдло у корыта
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5 час.
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