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С какого возраста детям можно ездить на питбайке, и где безопасно кататься

С какого возраста детям можно ездить на питбайке, и где безопасно кататься

Объясняем, что это за транспорт, и какие на него ограничения фото: KRxMedia/Shutterstock/Fotodom.ruВ последнее время в СМИ и соцсетях все чаще поднимают вопрос о том, чтобы запретить подросткам ездить ан питбайках.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
как дурной закон принять так за сутки в 3-х чтениях 😡 ...... а здесь все просто : автодромы - картодромы - мотошколы и только под присмотром и ответственностью тренеров ... на остальные территории  полный запрет с огромными штрафами  и при дтп с уголовной ответственностью и материальным возмещением ущерба владельцем питбайка (родителями тк ребенок не дееспособен) .....
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4 н.