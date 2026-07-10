С какого возраста детям можно ездить на питбайке, и где безопасно кататься

АЗ

Алексей Загребаев

как дурной закон принять так за сутки в 3-х чтениях 😡 ...... а здесь все просто : автодромы - картодромы - мотошколы и только под присмотром и ответственностью тренеров ... на остальные территории полный запрет с огромными штрафами и при дтп с уголовной ответственностью и материальным возмещением ущерба владельцем питбайка (родителями тк ребенок не дееспособен) .....