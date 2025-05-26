Курская область! Действует ДРГ! В результате боя есть погибшие и раненые

Согласно информации, опубликованной SHOT, группа из семи украинских военнослужащих, передвигавшихся на трех квадроциклах, попыталась пересечь государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь.
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