НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

Губернатор Травников посетил раздевалку «Сибири» после матча с «Ак Барсом». Он поблагодарил игроков и пожелал им удачи в плей-офф

Губернатор Травников посетил раздевалку «Сибири» после матча с «Ак Барсом». Он поблагодарил игроков и пожелал им удачи в плей-офф

Это произошло после завершения матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Председатель попечительского совета «Сибири» и губернатор Новосибирской области поблагодарил хоккеистов и тренеров за регулярку, а также пожелал успехов в плей-офф.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх