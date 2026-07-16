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Врач Кондрахин: Еда домашнего приготовления с рук грозит сальмонеллезом

Врач Кондрахин: Еда домашнего приготовления с рук грозит сальмонеллезом

Приобретение готовой пищи у случайных продавцов на интернет-платформах может подвергнуть россиян риску заразиться опасными инфекциями, такими как сальмонеллез и листериоз, и привести к серьезным проблемам желудочно-кишечного тракта, вплоть до летального исхода, предупредил врач общей практики Андрей Кондрахин.

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