Врач Кондрахин: Еда домашнего приготовления с рук грозит сальмонеллезом

Приобретение готовой пищи у случайных продавцов на интернет-платформах может подвергнуть россиян риску заразиться опасными инфекциями, такими как сальмонеллез и листериоз, и привести к серьезным проблемам желудочно-кишечного тракта, вплоть до летального исхода, предупредил врач общей практики Андрей Кондрахин.