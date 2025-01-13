В Госдуме попросили правительство разобраться с вопросом закрытия роддомов и нехваткой персонала. И это очень важный вопрос, тем более, что население активно призывают повышать рождаемость.
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В Госдуме попросили правительство разобраться с вопросом закрытия роддомов и нехваткой персонала. И это очень важный вопрос, тем более, что население активно призывают повышать рождаемость.