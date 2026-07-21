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Живая Кубань

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Нам, русским, не понять. На чем экономят «богатые» европейцы

Нам, русским, не понять. На чем экономят «богатые» европейцы

Нам, русским, не понять. На чем экономят «богатые» европейцыЕвропейцы привыкли жестко контролировать базовые коммунальные ресурсы (строго дозируют воду и снижают температуру в домах до 19-20°C), осознанно выбирают масс-маркет в одежде без оглядки на бренды и предпочитают более простую еду дома.

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