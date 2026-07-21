Нам, русским, не понять. На чем экономят «богатые» европейцы

Нам, русским, не понять. На чем экономят «богатые» европейцыЕвропейцы привыкли жестко контролировать базовые коммунальные ресурсы (строго дозируют воду и снижают температуру в домах до 19-20°C), осознанно выбирают масс-маркет в одежде без оглядки на бренды и предпочитают более простую еду дома.