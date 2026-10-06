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Царьград

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Туристы стали реже ночевать в отелях Кубани, несмотря на рост гостей

Туристы стали реже ночевать в отелях Кубани, несмотря на рост гостей

Число постояльцев гостиниц Краснодарского края за восемь месяцев 2026 года выросло на 8,6% — до 2,1 млн человек, однако общее количество ночёвок сократилось на 6,6%, до 8,5 млн, а доходы сегмента остались практически на уровне прошлого года — 52,4 млрд рублей.

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