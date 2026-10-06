Туристы стали реже ночевать в отелях Кубани, несмотря на рост гостей

Число постояльцев гостиниц Краснодарского края за восемь месяцев 2026 года выросло на 8,6% — до 2,1 млн человек, однако общее количество ночёвок сократилось на 6,6%, до 8,5 млн, а доходы сегмента остались практически на уровне прошлого года — 52,4 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Песвдонародная":...
- Вот и всё. Венгри...
- M Люди в Киеве снов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым