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КХЛ. «Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом», минское «Динамо» примет «Витязь»

КХЛ. «Салават Юлаев» сыграет с «Автомобилистом», минское «Динамо» примет «Витязь»

Также сегодня минское «Динамо» сыграет с «Витязем».  Фонбет Чемпионат КХЛ Салават Юлаев – Автомобилист Дата проведения 22 сентября, 17.

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