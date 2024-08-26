Прокуратура Севастополя привлекла застройщика к ответственности за нарушения при строительстве объекта

Прокуратура Ленинского района г. Севастополя проверила исполнение требований градостроительного законодательства при строительстве объекта «Многофункциональный жилой комплекс со встроено-пристроенными офисными помещениями, магазинами, паркингом по ул.
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