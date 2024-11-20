БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Немцы не станут платить по старым долгам даже грекам

Немцы не станут платить по старым долгам даже грекам

Во время официального визита в Грецию в конце октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер категорически отверг требования о выплате Греции германских военных репараций.

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