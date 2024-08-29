Роспотребнадзор РТ: С начала учебного года в школах возобновляем фильтры

С начала учебного года Роспотребнадзор возобновляет фильтры в образовательных организациях. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
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