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AMD A10-7850K против AMD FX-8350 – назван лучший недорогой процессор для домашнего ПК

AMD A10-7850K против AMD FX-8350 – назван лучший недорогой процессор для домашнего ПК

Бум криптовалютного майнинга привёл к росту не только видеокарт, но и процессоров. Как выяснилось, чипы AMD с архитектурой Zen, особенно многоядерные, справляются с добычей «цифрового золота» ничуть не хуже, чем специализированные ACIS-устройства.

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