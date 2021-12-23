AMD A10-7850K против AMD FX-8350 – назван лучший недорогой процессор для домашнего ПК

Бум криптовалютного майнинга привёл к росту не только видеокарт, но и процессоров. Как выяснилось, чипы AMD с архитектурой Zen, особенно многоядерные, справляются с добычей «цифрового золота» ничуть не хуже, чем специализированные ACIS-устройства.