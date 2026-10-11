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Аэропорт Сочи полностью возобновил работу

Аэропорт Сочи полностью возобновил работу

Аэропорт Сочи полностью возобновил работу после введённых ограничений на приём и выпуск самолётов по техническим причинам, сообщает Росавиация.

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