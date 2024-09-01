Типовые варианты жизненного пути баб (с)

Оксана Дъякова

Да странно читать такие высказывания. И вот живёт же человек с таким узким мирозрением и пишет письма, то есть его это реально беспокоит. Я не к нему сейчас обращаюсь а к Морене. Вы считаете это его ситуация,? ну скажем женился человек на том на чем пришлось, женщина ленива, не работает и не собирается и ему приходится тянуть лямку и содержать семью или это пугливый мужчина, который живёт один и не понимает вообще что такое семья? Что приводит человека к написанию таких писем?