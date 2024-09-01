Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

67 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    У нас аналогично- можно было подписать снимок "Россиянки"...7 правил жизни фр...
  • Виктор Белогорцев
    они просто не понимают, что у меня еще больше лени, тем более когда сунешься в источник, а там всякая херня ни кому н...7 признаков того,...
  • Генрих
    Ты еще не все видела...😂😂😂Ослепляют величие...

Типовые варианты жизненного пути баб (с)

Типовые варианты жизненного пути баб (с)

Здравствуйте, Морена. Решил Вам написать комментарий к Вашей статье «Милые дамы, перестаньте уже ставить себе в заслугу детей».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Оксана Дъякова
Да странно читать такие высказывания. И вот живёт же человек с таким узким мирозрением и пишет письма, то есть его это реально беспокоит. Я не к нему сейчас обращаюсь а к Морене. Вы считаете это его ситуация,? ну скажем женился человек на том на чем пришлось, женщина ленива, не работает и не собирается и ему приходится тянуть лямку и содержать семью или это пугливый мужчина, который живёт один и не понимает вообще что такое  семья? Что приводит человека к написанию таких писем?
Ответить
12 час.
Алатырка
Глупость, раздутое чувство самости и эоизм.
Ответить
10 час.
Генрих
Ай, красссава, автор, все по полочкам расписал! Уважуха! 👍😀
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх