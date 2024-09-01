Здравствуйте, Морена. Решил Вам написать комментарий к Вашей статье «Милые дамы, перестаньте уже ставить себе в заслугу детей».
Типовые варианты жизненного пути баб (с)
Комментарии
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Оксана Дъякова
Да странно читать такие высказывания. И вот живёт же человек с таким узким мирозрением и пишет письма, то есть его это реально беспокоит. Я не к нему сейчас обращаюсь а к Морене. Вы считаете это его ситуация,? ну скажем женился человек на том на чем пришлось, женщина ленива, не работает и не собирается и ему приходится тянуть лямку и содержать семью или это пугливый мужчина, который живёт один и не понимает вообще что такое семья? Что приводит человека к написанию таких писем?
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12 час.
Алатырка
Глупость, раздутое чувство самости и эоизм.
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10 час.
Генрих
Ай, красссава, автор, все по полочкам расписал! Уважуха! 👍😀
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5 час.
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