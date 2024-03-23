ФНЛ отменила все матчи 24-го тура Первой лиги

В пресс-службе ФНЛ сообщили, что все матчи 24‑го тура Первой лиги перенесены в связи с трагедией. «Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24‑го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни.
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