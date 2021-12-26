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Российских курильщиков ждут новые запреты в 2022 году

Российских курильщиков ждут новые запреты в 2022 году

Вслед за запретами поднимут и цены на сигареты.фото: pixabay.com/HansMartinPaul--> В 2022 году вступят в силу законы, которые ещё сильнее ужесточат некоторые правила для курильщиков, сообщил юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.

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