Российских курильщиков ждут новые запреты в 2022 году

Вслед за запретами поднимут и цены на сигареты.фото: pixabay.com/HansMartinPaul--> В 2022 году вступят в силу законы, которые ещё сильнее ужесточат некоторые правила для курильщиков, сообщил юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.