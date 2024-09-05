В кабмине Японии подтвердили задержание своего гражданина в Гомеле

Японские власти подтвердили факт задержания гражданина страны на территории Белоруссии. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, сообщает РИА Новости.
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