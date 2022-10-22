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Роберт Шварцман: «Ощущения от дебютной практики «Ф-1» потрясающие, план выполнен. В Абу-Даби могу выступить еще лучше»

Роберт Шварцман поделился мнением о дебюте в практике «Формулы-1». Тест-пилот «Феррари» заменил Шарля Леклера в первой сессии свободных заездов перед Гран-при США.

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