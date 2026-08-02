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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим и Габбия возложили венок к муралу Барези в Перте

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим и защитник «россонери» Маттео Габбия почтили память легендарного защитника Франко Барези перед товарищеским матчем в Австралии.

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