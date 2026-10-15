Российская семейная комедия «Доктор Динозавров» Максима Волкова получила главный приз кинофестиваля Universal Kids Film Festival (Всемирный детский кинофестиваль) в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
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