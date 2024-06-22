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Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гром
За всё приходится платить , рано или поздно.....
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20 час.
Модест
Наверное там госизмена корячится за другие дела, 50 баксов это отмазка для публики. И что-то мне говорит о сотрудничестве со спецслужбами пиндосов в обмен на гражданство.
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17 час.

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