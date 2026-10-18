Во Франции начались массовые протесты против роста цен, экономической политики и пенсионной реформы. Согласно официальным данным, в акциях протеста приняли участие более полумиллиона человек, в то время как по неофициальным оценкам их число превысило 800 тысяч.
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