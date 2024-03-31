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Захарова: Реакция Парижа на россиян на ОИ может привести к бойкоту продукции

Захарова: Реакция Парижа на россиян на ОИ может привести к бойкоту продукции

Реакция Франции на российских олимпийцев может стать причиной для бойкоту французской продукции в Москву.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Маша Захарова (не я лишил её отчества) вообще о чём? «Мэр Парижа резко высказалась о россиянах на Олимпийских играх Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом заявила мэр города Анн Идальго во время визита в Киев, пишет Le Monde». Это наша Маша об этом? Да пошли они все лесом! Можно ли себе представить, что при товарище Сталине было возможно выступление русских спортсменов под белым флагом капитуляции и предательства, а не под знаменем Победы? Сталин же говорил, что если нас враги ругают, то это значит, что мы всё желаем правильно. А тут нам вообще печеньки за верность дают! Возьмёте? «Спортсменам из России» предложили, ещё давно, выступить на олимпиаде под белым флагом позора и предательства, и они прогнулись! И в этой позиции их Запад имеет по полной программе. И наша Маша вдруг за них вступилась! А я то думал, что она – приличный человек! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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