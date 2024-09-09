La Repubblica: план Шольца по Украине подразумевает передачу территорий РФ

Global Look Press/Thomas Koehler/www.imago-images.de Канцлер Германии Олаф Шольц занимается подготовкой собственного плана мирного урегулирования конфликта на Украине, своего рода новые минские соглашения.
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