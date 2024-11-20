Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Гайдуков
    Вы наверное не дочитали. Предполагаемый расстрел совершили при дележе награбленного. Помните как в кино - мой Боливар...Перешли к массово...
  • Валерий Викторович Баженов
    Четвёртый месяц война идёт на территории нашей страны. И там воюют представители других стран, а у нас всё СВО! Пора...Байден сбежал от ...
  • Наталья
    Ну и когда закроют этот рассадник толерастии?КАКАЯ МЕРЗОСТЬ В ...

Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Внимательный наблюдатель мог заметить, что наша авиация начала наносить бомбовые удары по Днепропетровску и Харькову не только по промышленным объектам, но и по зданиям, казалось бы, прямого отношения к целям СВО не имеющим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх