Американский гегемон – от мощи до немощи?

Сразу оговоримся: мы не планируем подвергать сомнению мощь Соединённых Штатов Америки как таковую. Военно-политическое и финансовое могущество этого государства сохраняется по сей день, и это, конечно, очевидно.
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