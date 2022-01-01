Происшествия

8 подписчиков

В Ульяновской области полицейские и юные инспекторы движения поздравили водителей с новогодними праздниками

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения провели на территории региона профилактическое мероприятие «В Новый год без нарушений ПДД!».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх