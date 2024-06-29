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54-летнюю Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике лица

54-летнюю Наоми Кэмпбелл заподозрили в пластике лица

В центре модного мира вспыхнул скандал. На Неделе моды в Париже 54-летняя британская  супермодель Наоми Кэмпбелл участвовала в показе Chanel и вызвала волну слухов о том, что она сделала пластическую операцию.

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