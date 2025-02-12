Почему Европой управляют настолько бездарные и агрессивные политики - женщины? "Надо воровать креативно!" "Невероятно важно, чтобы все страны ЕС снова поддержали заморозку активов России", - с таким призывом недавно опять выступила госпожа фон дер Ляйен на конференции европейских послов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии