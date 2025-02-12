Серые мыши Европы с фашистскими корнями. Кому и как они служат, ведя Евросоюз к краху

Почему Европой управляют настолько бездарные и агрессивные политики - женщины? "Надо воровать креативно!" "Невероятно важно, чтобы все страны ЕС снова поддержали заморозку активов России", - с таким призывом недавно опять выступила госпожа фон дер Ляйен на конференции европейских послов.